Президент «Интера» высказался о будущем Лукаку

Президент «Интера» Стивен Чжан ответил на вопрос о Ромелу Лукаку после поражения команды в финале Лиги чемпионов.

Бельгийский нападающий провёл последний матч за «Интер» перед истечением арендного договора с клубом. Игрок принадлежит лондонскому «Челси».

Лукаку мог помочь «нерадзурри» избежать поражения в финале от «Манчестер Сити» (0:1), но не воспользовался своими возможностями – ранее по ходу сезона его неоднократно критиковали за проблемы с реализацией.

«Совершенно очевидно, что Ромелу любит «Интер». Он отличный парень, но у него контракт с «Челси». Нужно набраться терпения. Мы обсудим ситуацию с «Челси», чтобы прояснить будущее Лукаку», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Чжана.