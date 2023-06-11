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Президент «Интера» высказался о будущем Лукаку

11 Июня 2023 • 02:06 Комментировать (1)
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Президент «Интера» Стивен Чжан ответил на вопрос о Ромелу Лукаку после поражения команды в финале Лиги чемпионов.

Бельгийский нападающий провёл последний матч за «Интер» перед истечением арендного договора с клубом. Игрок принадлежит лондонскому «Челси».

Лукаку мог помочь «нерадзурри» избежать поражения в финале от «Манчестер Сити» (0:1), но не воспользовался своими возможностями – ранее по ходу сезона его неоднократно критиковали за проблемы с реализацией.

«Совершенно очевидно, что Ромелу любит «Интер». Он отличный парень, но у него контракт с «Челси». Нужно набраться терпения. Мы обсудим ситуацию с «Челси», чтобы прояснить будущее Лукаку», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Чжана.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Манчестер Сити Ромелу Лукаку Стивен Чжан
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Комментарии (1)
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Alex1972
11 Июня 2023 в 02:12
Не простил, видать, он такую игру "лучшему защитнику МС".. Хе..
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