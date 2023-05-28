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Лига чемпионов

«Интер» добился от УЕФА права сыграть в финале Лиги чемпионов в своих классических футболках

28 Мая 2023 • 23:03 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

«Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов в своих фирменных черно-синих футболках, но для этого руководству клуба пришлось обращаться в УЕФА за специальным разрешением. Дело в том, что формально хозяином матча, который пройдет в Стамбуле, считается «Манчестер Сити», который получил приоритет выбора формы, а «Интер» должен был бы сыграть в таком случае в желтых футболках.

Но этому не быть - «Интер» выторговал право сыграть в своих классических цветах. В пресс-релизе клуба по этому поводу особо подчеркивается, что в таких футболках команда играла оба предыдущих раза, когда брала Лигу чемпионов - в 1964 против «Реала» и в 2010 против «Баварии», потому для клуба это был принципиальный момент. 

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Интер Милан
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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