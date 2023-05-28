«Интер» добился от УЕФА права сыграть в финале Лиги чемпионов в своих классических футболках

«Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов в своих фирменных черно-синих футболках, но для этого руководству клуба пришлось обращаться в УЕФА за специальным разрешением. Дело в том, что формально хозяином матча, который пройдет в Стамбуле, считается «Манчестер Сити», который получил приоритет выбора формы, а «Интер» должен был бы сыграть в таком случае в желтых футболках.

Но этому не быть - «Интер» выторговал право сыграть в своих классических цветах. В пресс-релизе клуба по этому поводу особо подчеркивается, что в таких футболках команда играла оба предыдущих раза, когда брала Лигу чемпионов - в 1964 против «Реала» и в 2010 против «Баварии», потому для клуба это был принципиальный момент.