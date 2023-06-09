Де Брёйне: «Манчестер Сити» всегда играет на победу

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне поделился комментарием о возможной победе команды в финале Лиги чемпионов. Напомним, ранее в сезоне «горожане» стали чемпионами Англии и завоевали национальный Кубок. Теперь команда Хосепа Гвардиолы может оформить требл. В новой истории из английских клубов это удавалось сделать только «Манчестер Юнайтед».

В интервью Mirror де Брёйне заявил, что если «Манчестер Сити» выиграет требл, то люди будут говорить о том, как команда проиграла в Кубке лиги и не смогла оформить четыре титула. Однако игрок отметил, что «Манчестер Сити» всегда старается играть на победу в каждой встрече.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и миланским «Интером» состоится 10 июня. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию матча.