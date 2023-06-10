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Лига чемпионов

Холанн забивает в Лиге чемпионов каждые 63 минуты

10 Июня 2023 • 20:37 Комментировать (2)
Манчестер Сити
0:0
Интер Милан
1 1.56 X 4.00 2 7.50
1-й тайм

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил 35 голов в 29 матчах в Лиге чемпионов, в которых он сыграл на протяжении своей карьеры. Статистикой перед финалом еврокубка делится Opta Sports.

Таким образом, в среднем Холанн забивает каждые 63 минуты, что является самым лучшим показателем среди игроков, которые оформили пять и более голов в истории этого престижного турнира.

Напомним, что ранее в ЛЧ Холанн забивал и в составе «РБ Зальцбурга» (восемь голов и шесть матчей), и будучи игроком дортмундской «Боруссии» (15 голов, 13 матчей). 12 голов в 10 матчах у норвежца в турнире за «Манчестер Сити».

Сегодняшним субботним вечером норвежец может улучшить свою статистику, если поразит ворота миланского «Интера» в рамках финального матча ЛЧ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (2)
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InterSan
10 Июня 2023 в 20:47
Значит для него матч начнётся с -30 минут.
NOBODY
10 Июня 2023 в 21:01
не, с 82...он от холодильника еще никак не отойдет....
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