Холанн забивает в Лиге чемпионов каждые 63 минуты

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил 35 голов в 29 матчах в Лиге чемпионов, в которых он сыграл на протяжении своей карьеры. Статистикой перед финалом еврокубка делится Opta Sports.

Таким образом, в среднем Холанн забивает каждые 63 минуты, что является самым лучшим показателем среди игроков, которые оформили пять и более голов в истории этого престижного турнира.

Напомним, что ранее в ЛЧ Холанн забивал и в составе «РБ Зальцбурга» (восемь голов и шесть матчей), и будучи игроком дортмундской «Боруссии» (15 голов, 13 матчей). 12 голов в 10 матчах у норвежца в турнире за «Манчестер Сити».

Сегодняшним субботним вечером норвежец может улучшить свою статистику, если поразит ворота миланского «Интера» в рамках финального матча ЛЧ.