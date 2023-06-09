​Зеедорф вспомнил об известном стамбульском финале Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ливерпулем»

В 2005 году в финале Лиги чемпионов в Стамбуле играли «Милан» и «Ливерпуль». После первого тайма «россонери» вели со счётом 3:0, но англичане во втором тайме резко отыгрались, уместив три гола в шесть минут.

В 2023 году финал снова пройдёт в Стамбуле, и Кларенс Зеедорф, бывший игрок «Милана», сейчас находится именно там. По словам нидерландца, этот город не вызывает у него неприятных воспоминаний о том поражении.

«У меня нет трудных воспоминаний. Я запомнил только красивый город, футбольную страну и гостеприимство. В спорте бывают и победы, и поражения. Спустя два года после того финала мы вернулись, что сделало шаг путь ещё более красивым», - сказал Зеедорф, чьи слова приводит портал Goal.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов 2007 года «Милан» обыграл «Ливерпуль» со счётом 2:1.