Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Зеедорф вспомнил об известном стамбульском финале Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ливерпулем»

09 Июня 2023 • 19:32 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
1 1.48 X 4.80 2 7.10
10.06 22:00

В 2005 году в финале Лиги чемпионов в Стамбуле играли «Милан» и «Ливерпуль». После первого тайма «россонери» вели со счётом 3:0, но англичане во втором тайме резко отыгрались, уместив три гола в шесть минут.

В 2023 году финал снова пройдёт в Стамбуле, и Кларенс Зеедорф, бывший игрок «Милана», сейчас находится именно там. По словам нидерландца, этот город не вызывает у него неприятных воспоминаний о том поражении.

«У меня нет трудных воспоминаний. Я запомнил только красивый город, футбольную страну и гостеприимство. В спорте бывают и победы, и поражения. Спустя два года после того финала мы вернулись, что сделало шаг путь ещё более красивым», - сказал Зеедорф, чьи слова приводит портал Goal.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов 2007 года «Милан» обыграл «Ливерпуль» со счётом 2:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Лига Чемпионов Кларенс Зеедорф
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июня
19:53 · Лига чемпионов
Де Брёйне рассказал о чувствах перед финалом ЛЧ
19:47 · Лига чемпионов
Диаш поделился ожиданиями от финала ЛЧ
19:32 · Лига чемпионов
​Зеедорф вспомнил об известном стамбульском финале Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ливерпулем»
19:24 · Лига чемпионов
​Зеедорф: «Манчестер Сити» нужно время, чтобы встать в один мяч с «Манчестер Юнайтед»
19:22 · Лига чемпионов
Индзаги: «Интер» будет стараться совершить подвиг»
19:19 · Лига чемпионов
​Зеедорф: «Интер» превосходит «Манчестер Сити» исторически»
19:10 · Лига чемпионов
​Зеедорф призывает не возвышать Гвардиолу 1
19:07 · Лига чемпионов
Хавбек «Интера» Чалханоглу надеется, что сможет забить «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов 1
18:38 · Лига чемпионов
​На финале Лиги чемпионов будут работать 15 тысяч полицейских
15:05 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Немного нервничаю перед финалом Лиги чемпионов, но уверен в «Манчестер Сити»
12:55 · Лига чемпионов
Стало известно, когда вручат «Золотой мяч» 2
12:49 · Лига чемпионов
Манчини не считает «Манчестер Сити» сильнейшей командой мира
07:01 · Лига чемпионов
Ходжсон: «Интер» очень опасен в контратаках»
08 Июня
23:26 · Лига чемпионов
Экс-игрок «Спартака» Мор рассказал, за счёт чего «Интер» может одержать победу над «Манчестер Сити»
23:09 · Лига чемпионов
Корнеев поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем