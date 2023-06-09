​Зеедорф: «Интер» превосходит «Манчестер Сити» исторически»

Известный в прошлом футболист Кларенс Зеедорф высказался о финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

«Я не считаю «Манчестер Сити» безоговорочным фаворитом. Они фавориты с точки зрения того, что они показывали в последних матчах. Но «Интер» - один из четырёх лучших клубов Италии. «Интер» уже не раз выигрывал Лигу чемпионов, в отличие от «Манчестер Сити». Так что «Сити» столкнётся с более крупным клубом с точки зрения истории. Думаю, это хороший вызов для них», - сказал Зеедорф, чьи слова приводит портал Goal.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдёт 10 июня.