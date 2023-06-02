Чалханоглу: «Я знал, что «Интер» может дойти до финала Лиги чемпионов»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу верил в свою команду.

«Нерадзурри» превзошли ожидания в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, впервые за 13 лет добравшись до финала турнира. Соперником миланцев по решающему матчу станет «Манчестер Сити». Встреча состоится 10 июня.

«Мне не терпится сыграть в Стамбуле – для меня это самый красивый город. Я хочу стать первым турком, который выиграет Лигу чемпионов, и сделать это в Стамбуле – сценарий мечты.

Переход в «Интер» из «Милана» был непростым шагом, но товарищи по команде тепло меня приняли, и я сразу же влился в коллектив. Я знал, что мы можем выйти в финал Лиги чемпионов», – высказался в интервью официальному сайту УЕФА Чалханоглу.