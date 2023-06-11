Булыкин: «Гвардиола — величайший тренер в истории»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался об успехе Хосепа Гвардиолы после победы в Лиге чемпионов.

«Гвардиола — величайший тренер в истории. Он дважды оформил требл с разными командами, а многим и Лига чемпионов не поддаётся. Он молодец — вошёл в ранг великих», — заявил участник Евро-2004 в интервью «Чемпионату».

По его мнению, нужно уважать успех испанского специалиста вне зависимости от количества потраченных средств. Также Булыкин рассказал, что ему понравился прошедший финал из-за созданной «Интером» интриги.

Напомним, что «Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Интер» с минимальным счётом благодаря мячу Родри во втором тайме.