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Лига чемпионов

​Гаджиев высказался о победе «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов эксклюзив

12 Июня 2023 • 17:27 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

- Вас удивило то, что в такой игре был забит всего один гол?

- Команды могли забить больше, но я не могу сказать, что у меня были однозначные ожидания. В финалах нет однозначных ожиданий. Посмотрите на историю - однажды в финале чемпионата мира играла сборная Венгрии, которая проиграла Германии в финале, обыграв её на групповом этапе со счётом 7:3. Финалы всегда сложные. Все ждали победу англичан после их выступлений по ходу всего сезона, но однозначного выигрыша не получилось. «Интер» был хорошо готов, навязывал борьбу по всему полю и напрягал оборону соперника. В какой-то момент в обороне итальянцев просто начали появляться дырки, но концовка всё же осталась за «Интером».

- Холанн не смог отличиться в решающих матчах голами. Это недостаток опыта?

- Он не первый сезон играет на высшем уровне, его сложно переоценить. Он очень одарённый игрок. В целом средний уровень футболистов постепенно возрастает. Если раньше мы могли выделить Пеле и Марадону, то сейчас такого нет. Да, в футболе всё так же есть звезды, которые обладают некоторым преимуществом над остальными игроками, но в целом это преимущество уже не такое значительное.

- Тем не менее, защита «Интера» не дала норвежцу шансов.

- Да, так действительно можно сказать, но такие матчи есть у всех больших игроков. Я не связываю это с недостатком опыта, он играет уже давно. Думаю, он будет становиться только сильнее.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Гаджи Гаджиев Эрлинг Холанн
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