Игрок «Локомотива» Ненахов рассказал, за какой клуб будет болеть в финале Лиги чемпионов

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов ответил на вопрос о том, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов. Футболист рассказал, что изначально поддерживал в турнире «Реал», однако мадридский клуб вылетел на стадии полуфинала.

«Я буду болеть за «Манчестер Сити» в финале. Мне эта команда нравится, они мне импонируют своей игрой. Они заслужили выиграть Лигу чемпионов», — заявил Ненахов Metaratings.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Интер» состоится сегодня, 10 июня. Начало игры запланировано на 22:00 по столичному времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.