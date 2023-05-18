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Лига чемпионов

Булыкин рассказал, кого считает фаворитом в финале ЛЧ

18 Мая 2023 • 16:46 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Экс-форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился комментарием о том, кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.

В полуфинале самого престижного европейского турнира на клубном уровне «Манчестер Сити» по итогам двух встреч оказался сильнее мадридского «Реала» (1:1, 4:0), а «Интер» в обоих матчах обыграл «Милан» (2:0, 1:0).

«Конечно, я «Сити» отдаю предпочтение. Думаю, они здесь безусловные фавориты и выиграют Лигу чемпионов», — заявил Булыкин изданию «Газета.Ру».

Финальный поединок Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится 10 июня. Матч пройдет в Стамбуле.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Дмитрий Булыкин
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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