​Джеко очень хочет победить в финале Лиги чемпионов

Боснийский нападающий Эдин Джеко поведал, что матч против «Манчестер Сити» станет особенным для него, команды сойдутся в финале Лиги чемпионов уже через три дня. Джеко в прошлом выступал за «Манчестер Сити», с его именем связаны первые большие успехи клуба, резко прибавившего после прихода богатых инвесторов в 2008 году.

- Это будет особый матч, потому что в прошлом я провел четыре прекрасных года в «Манчестер Сити». И хотел бы обыграть свой бывший клуб. Соперник, конечно, силен, возможно, сильнейший клуб в мире. Но финал начинается с равного счета 0:0. Идеальный финал? Если «Интер» выиграет, это и будет идеальный финал, - цитирует слова Джеко fcinter1908.it.