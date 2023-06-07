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Чемпионат Италии. Серия А

​Джеко очень хочет победить в финале Лиги чемпионов

07 Июня 2023 • 04:58 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Боснийский нападающий Эдин Джеко поведал, что матч против «Манчестер Сити» станет особенным для него, команды сойдутся в финале Лиги чемпионов уже через три дня. Джеко в прошлом выступал за «Манчестер Сити», с его именем связаны первые большие успехи клуба, резко прибавившего  после прихода богатых инвесторов в 2008 году.

- Это будет особый матч, потому что в прошлом я провел четыре прекрасных года в «Манчестер Сити». И хотел бы обыграть свой бывший клуб. Соперник, конечно, силен, возможно, сильнейший клуб в мире. Но финал начинается с равного счета 0:0. Идеальный финал? Если «Интер» выиграет, это и будет идеальный финал, - цитирует слова Джеко fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Эдин Джеко
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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