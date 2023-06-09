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Хулиан Альварес рассказал, сравнения с какими форвардами ему льстят

09 Июня 2023 • 22:38 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
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Через 22 ч. 44 мин.

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес ответил на вопрос о сравнениях.

23-летний футболист за короткое время вырос из статуса молодого таланта из чемпионата Аргентины, став звездой европейского футбола и чемпионом мира. Тем не менее, как заявил сам игрок, он всё ещё не против сравнений с некоторыми игроками: «Сравнения с кем мне нравятся больше всего? Карим Бензема, Кун Агуэро и Луис Суарес», – заявил в интервью Movistar аргентинец.

В нынешней клубной кампании Хулиан Альварес забил 17 голов в 49 матчах за «Манчестер Сити». 10 июня форвард может стать победителем Лиги чемпионов в составе «горожан».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Карим Бензема Луис Суарес Серхио Агуэро Хулиан Альварес
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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