Хулиан Альварес рассказал, сравнения с какими форвардами ему льстят

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес ответил на вопрос о сравнениях.

23-летний футболист за короткое время вырос из статуса молодого таланта из чемпионата Аргентины, став звездой европейского футбола и чемпионом мира. Тем не менее, как заявил сам игрок, он всё ещё не против сравнений с некоторыми игроками: «Сравнения с кем мне нравятся больше всего? Карим Бензема, Кун Агуэро и Луис Суарес», – заявил в интервью Movistar аргентинец.

В нынешней клубной кампании Хулиан Альварес забил 17 голов в 49 матчах за «Манчестер Сити». 10 июня форвард может стать победителем Лиги чемпионов в составе «горожан».