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Уокер пропустил тренировку, но должен сыграть в финале Лиги чемпионов

07 Июня 2023 • 02:40 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер будет доступен для участия в финале Лиги чемпионов против «Интера»

Во вторник 33-летний игрок отсутствовал на тренировке «горожан», что стало поводом для сомнений относительно его участия в финале, который пройдёт 10 июня.

«Я в порядке, я просто старею, – развеял предположения о травме сам Уокер. – За последние несколько недель я провёл на поле много времени, поэтому мне был предоставлен дополнительный день отдыха. Тренер сказал, что я должен остаться дома, чтобы быть в форме в субботу. Я ни за что не пропущу финал Лиги чемпионов», – рассказал в интервью Sky Sports англичанин.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Кайл Уокер
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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