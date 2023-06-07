Уокер пропустил тренировку, но должен сыграть в финале Лиги чемпионов

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер будет доступен для участия в финале Лиги чемпионов против «Интера»

Во вторник 33-летний игрок отсутствовал на тренировке «горожан», что стало поводом для сомнений относительно его участия в финале, который пройдёт 10 июня.

«Я в порядке, я просто старею, – развеял предположения о травме сам Уокер. – За последние несколько недель я провёл на поле много времени, поэтому мне был предоставлен дополнительный день отдыха. Тренер сказал, что я должен остаться дома, чтобы быть в форме в субботу. Я ни за что не пропущу финал Лиги чемпионов», – рассказал в интервью Sky Sports англичанин.