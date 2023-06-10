«Тревожный знак» - итальянские клубы ещё не выигрывали финалы еврокубков в июне

Уже сегодня, десятого июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором сойдутся «Манчестер Сити» и итальянский «Интер». Специалисты считают «Манчестер Сити» фаворитом, а против «Интера» играет и любопытная примета.

Дело в том, что итальянские клубы еще не побеждали в финалах европейских турниров (если не считать древний Кубок ярмарок). А между тем только за последние годы таких случаев было три - два поражения туринского «Ювентуса» в финалах Лиги чемпионов, сперва в 2015, а затем в 2017 году, а также недавнее поражение «Фиорентины» от «Вест Хэма» в финале Лиги конференций.

Так что, помимо грозного Холанна и компании, «Интеру» придется боротья с приметами.