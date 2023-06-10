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«Тревожный знак» - итальянские клубы ещё не выигрывали финалы еврокубков в июне

10 Июня 2023 • 05:18 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
1 1.50 X 4.40 2 7.30
Через 15 ч. 4 мин.

Уже сегодня, десятого июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором сойдутся «Манчестер Сити» и итальянский «Интер». Специалисты считают «Манчестер Сити» фаворитом, а против «Интера» играет и любопытная примета.

Дело в том, что итальянские клубы еще не побеждали в финалах европейских турниров (если не считать древний Кубок ярмарок). А между тем только за последние годы таких случаев было три - два поражения туринского «Ювентуса» в финалах Лиги чемпионов, сперва в 2015, а затем в 2017 году, а также недавнее поражение «Фиорентины» от «Вест Хэма» в финале Лиги конференций.

Так что, помимо грозного Холанна и компании, «Интеру» придется боротья с приметами.

 
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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