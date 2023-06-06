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Лига чемпионов

Холанн: «Меня не волнуют мои голы, я думаю только о победе в финале»

06 Июня 2023 • 21:18 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассказал, что думает о нынешнем сезоне.

Норвежец стал лучшим бомбардиром и рекордсменом Премьер-лиги, а также помог своей команды выиграть чемпионский титул и завоевать Кубок Англии. В субботу «горожане» оформят требл, если обыграют «Интер» в финале Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» и без меня выигрывал все трофеи, кроме Лиги чемпионов, и это одна из причин, почему я здесь.

Осталась одна игра, которая войдёт в историю, и я сделаю всё возможное, чтобы помочь команде добиться успеха.

Я не думаю о том, сколько у меня голов. Меня волнует только то, что мы выиграли АПЛ и Кубок Англии, а впереди у нас финал Лиги чемпионов», – цитирует BeanymanSports Холанна.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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