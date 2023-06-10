Джеко: «Сыграть в финале Лиги чемпионов против бывшей команды – это особенный момент для меня»

Нападающий миланского «Интера» Эдин Джеко поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, где боснийцу предстоит встретиться со своей бывшей командой. Напомним, форвард выступал за «Манчестер Сити» с 2011 по 2015 год.

«Сыграть в финале Лиги чемпионов против бывшей команды «Манчестер Сити» – это особенный момент для меня. С нетерпением жду начала матча. Думаю, у меня будет много фанатов на стадионе со стороны обоих клубов», – цитирует Джеко The Telegraph.

В составе «Манчестер Сити» Джеко дважды становился чемпионом Англии. Этот финал Лиги чемпионов станет для боснийца первым в карьере.