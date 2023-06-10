Гвардиола объяснил отсутствие Уокера в стартовом составе на финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему не доверил место в основе Кайлу Уокеру.

Английский защитник остался на скамейке запасных. С первых минут на поле выйдет трио Аканджи – Диаш – Аке.

«Я мог его выпустить, и мне пришлось принять действительно трудное решение. С учётом того, как мы планируем атаковать и защищаться в сегодняшнем матче, нам потребовался игрок другого типа – и это единственная причина», – заявил в предматчевом интервью BT Sport испанский наставник «горожан».

Текстовая трансляция финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдёт на сайте LiveResult.ru.