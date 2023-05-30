Джикия рассказал, кого поддержит в финале Лиги чемпионов

Всё меньше дней остаётся до главного матча текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА, в нём, напомним, сойдутся миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт в Стамбуле на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка».

Лидер обороны «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что поддержит в грядущем противостоянии итальянский гранд.

«Буду в финале Лиги чемпионов поддерживать миланский «Интер», для меня Италия поближе будет, а прямо сейчас я как раз в итальянский ресторан еду», - говорит Джикия корреспонденту «Чемпионата».

Ранее Джикия поделился воспоминаниями из детства и рассказал, что периодически воровал в садах яблоки и груши.