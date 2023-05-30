Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Джикия рассказал, кого поддержит в финале Лиги чемпионов

30 Мая 2023 • 18:48 Комментировать (2)
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Всё меньше дней остаётся до главного матча текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА, в нём, напомним, сойдутся миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт в Стамбуле на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка».

Лидер обороны «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что поддержит в грядущем противостоянии итальянский гранд.

«Буду в финале Лиги чемпионов поддерживать миланский «Интер», для меня Италия поближе будет, а прямо сейчас я как раз в итальянский ресторан еду», - говорит Джикия корреспонденту «Чемпионата».

Ранее Джикия поделился воспоминаниями из детства и рассказал, что периодически воровал в садах яблоки и груши.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Георгий Джикия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex3228
30 Мая 2023 в 19:38
Приветствую! Топовые спортивные события с высочайшими коэффициентами и ставки на них - 𝐭.𝐦𝐞/𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝟎𝐛𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝟏 все максимально честно и прозрачно. Крупная ставка на сегодня уже готова.
acuighhuv
30 Мая 2023 в 19:12
Фото Нья сангат Джерних 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
18:48 · Лига чемпионов
Джикия рассказал, кого поддержит в финале Лиги чемпионов 2
18:08 · Лига Европы
Дзанетти: «Три итальянских клуба в финале еврокубков - это очень важно»
13:46 · Лига чемпионов
Стало известно, сыграет ли Мхитарян в финале Лиги чемпионов
11:42 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон – о финале «Интером»: «Будет очень сложно, итальянские команды хорошо обороняются»
11:31 · Англия. Премьер-лига
Бускетс верит, что «Интер» может обыграть «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов
02:24 · Англия. Премьер-лига
Назначение Почеттино не изменило планов Лукаку – игрок попросит «Челси» продлить аренду ещё на год
29 Мая
23:30 · Другое
Сербская «Бачка-Топола» впервые в истории вышла в Лигу чемпионов
16:34 · Лига чемпионов
Маротта: «Манчестер Сити» – фаворит, но «Интер» будет биться» 1
15:41 · Англия. Кубок Англии
Холанн: «Сейчас мы должны думать о финале Кубка Англии, а не Лиги чемпионов»
28 Мая
23:03 · Лига чемпионов
«Интер» добился от УЕФА права сыграть в финале Лиги чемпионов в своих классических футболках 1
07:38 · Лига чемпионов
Индзаги - о финале ЛЧ: «Интер» сделает всё, чтобы победить лучшую команду мира» 4
00:00 · Франция. Лига 1
«Ланс» впервые за 24 года сыграет в Лиге чемпионов
27 Мая
20:48 · Германия. Бундеслига
«Унион» - пятнадцатый немецкий клуб, который сыграет в Лиге чемпионов, это рекорд
13:52 · Лига чемпионов
Балотелли: «Меня приглашают на финал Лиги чемпионов, но я не уверен»
04:20 · Лига чемпионов
Лукаку или де Брёйне: Куртуа рассказал, кого будет поддерживать в финале Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем