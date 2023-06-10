Гюндоган – первый немец, ставший капитаном команды не из Германии в финале ЛЧ

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган – первый футболист в истории финалов Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов, который вывел с капитанской повязкой на поле клуб не из Германии. Фактом об этом делится Opta Sports.

Напомним, что вечером 10 июня в Стамбуле «горожане» Манчестера встретятся с миланским «Интером». За событиями встречи в формате текста можно следить в трансляции от портала LiveResult.ru. Начало – в 22:00, время московское.

Ранее мы сообщали, что Гюндоган может объявить о том, что покидает «Манчестер Сити», сразу после финального матча еврокубка.