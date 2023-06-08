Булыкин: «Все хотят увидеть победу «Манчестер Сити» над «Интером»

Бывший игрок «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался в преддверии финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером». По мнению эксперта, весь мир считает команду Хосепа Гвардиолы фаворитом встречи.

«У «Интера» есть шансы на победу, но они не очень большие. Мы любим футбол за его непредсказуемость, но все хотят увидеть победу «Манчестер Сити» и их требл», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Финальный поединок Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Интер» состоится в субботу, 10 июня. Начало игры запланировано на 22:00 по мск. За всеми событиями встречи можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.