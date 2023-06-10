​Фердинанд прокомментировал непопадание Уокера в состав «Манчестер Сити»

Защитник Кайл Уокер не попал в стартовый состав «Манчестер Сити» на финальный матч Лиги чемпионов против «Интера». Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд.

«Уокер наверняка в ярости. Я могу представить, как его кровь закипает. В обоих матчах против «Реала» он был великолепен. Но это командная игра, и ему нужно принять это», - сказал Фердинанд, чьи слова приводит портал Goal.

Следить за финалом Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» можно в текстовой трансляции. В первом тайме команды не смогли открыть счёт в Стамбуле.