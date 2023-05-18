Канчельскис: «Интер» даст бой «Манчестер Сити» в финале ЛЧ»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис полагает, что миланский «Интер» не выглядит явным аутсайдером в паре финалистов текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Наоборот, миланцы в состоянии дать бой подопечным Хосепа Гвардиолы и, при желании, взять верх над английским клубом в стамбульском финале.

«Считаю, шансы 50 на 50. «Манчестер Сити» – практически чемпион Англии, а «Интер» остался без скудетто, победителем Серии А стал «Наполи». Полагаю, миланцы дадут бой, возможно, даже победят», - цитирует Канчельскиса Rusfootball.

Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдёт 10 июня. Место главного матча турнира – «Олимпийский стадион имени Ататюрка» в Стамбуле.