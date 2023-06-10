Сунесс: «Манчестер Сити» может начать доминировать в Лиге чемпионов

Экс-тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» сойдётся в противостоянии с «Интером».

«Манчестер Сити» может выиграть этот матч уже к перерыву. Мне кажется, у «горожан» не возникнет проблем с «Интером». Победа в этом финале может открыть новую страницу в истории турнира, где «Манчестер Сити» будет очень долго доминировать», — приводит слова Сунесс Daily Mail.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдет сегодня, 10 июня. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна по ссылке.

Напомним, действующим победителем турнира является мадридский «Реал».