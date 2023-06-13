Дармиан: «Осознавать, что мы остановились в шаге от исполнения мечты жизни, очень грустно»

Защитник миланского «Интера» Маттео Дармиан прокомментировал поражение своего клуба в финале Лиги чемпионов - итальянцы проиграли с минимальным счетом английскому «Манчестер Сити».

- Конечно, это плохо. Особенно когда остаешься сам, наедине со своими мыслями и понимаешь, что ты потерял - возможность реализовать сон, к которому каждый из нас шел с детства. Мы все заслуживали его, за пролитый пот, за пройденный путь, за волю к победе, - цитирует слова Дармиана итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что английский клуб, обыграв команду Дармиана, сделал так называемый «требл».