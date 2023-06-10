Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» заявил, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола станет великим, если выиграет Лигу чемпионов с «горожанами».

«Я думаю, Гвардиола всё-таки заслужил. Если победит в Лиге чемпионов, то подтвердит, что он один из великих и достигает своих целей», — сказал Булыкин.

Финал Лиги чемпионов 2023 года пройдёт сегодня, 10 июня. Встреча состоится в столице Турции Стамбуле. На матче будет работать бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. За текстовой трансляцией матча «Манчестер Сити» - «Интер» можно следить здесь.