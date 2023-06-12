Ди Канио ропщет на Лукаку: «Да сколько можно мазать, Индзаги бы забил в такой ситуации»

На последних минутах финального матча Лиги чемпионов Ромелу Лукаку не использовал верный шанс сравнять счет в игре против «Манчестер Сити» - нападающий «Интера» пробил прямо во вратаря. Бывший футболист «Лацио» Паоло ли Канио устал смотреть на его промахи.

- Нельзя продолжать гладить Лукаку по голове и делать вид, что все нормально. Он пробил, но слишком плохо, беззлобно. этом ударе не было силы и точности, которая должна быть в финале Лиги чемпионов. Индзаги бы забил в такой ситуации, - считает ди Канио, слова которого цитирует fcinter1908.it.

Филиппо Индзаги, напомним, забил два мяча в ворота «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов в 2007 году.