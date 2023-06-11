Карсон – двукратный победитель Лиги чемпионов, ранее он выигрывал с «Ливерпулем» в 2005 году

Голкипер «Манчестер Сити» Скотт Карсон спустя 18 лет вновь познал вкус победы в Лиге чемпионов.

37-летний ветеран так и не появился на поле ни в одном из матчей в нынешнем сезоне, но был в заявке на финал Лиги чемпионов против «Интера» – встреча завершилась победой коллектива Хосепа Гвардиолы со счётом 1:0. Как отмечает BBC, Карсон стал двукратным победителем Лиги чемпионов, причём первая победа состоялась в далёком 2005 году – в знаменитом финале, где «Ливерпуль» обыграл «Милан» в серии послематчевых пенальти после ничьей 3:3. Примечательно, что та встреча, как и сегодняшняя, прошла в Стамбуле, и тогда Карсон тоже не играл.