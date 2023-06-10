«Манчестер Сити» может стать вторым английским клубом в истории, сделавшим требл

«Манчестер Сити» в этот субботний вечер может стать вторым английским клубом в истории, сделавшим требл в одном сезоне. Об этом сообщает Opta Sports.

Ранее такое достижение покорялось только игрокам «Манчестер Юнайтед» в уже далёком сезоне-1998/99.

Напомним, что менее чем через два часа в Стамбуле на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка» стартует финальный матч текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Против «горожан» Манчестера сыграет миланский «Интер».

Ранее «Манчестер Сити» стал чемпионом и обладателем Кубка Англии в рамках прошедшего сезона.

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