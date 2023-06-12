Буднично, но исторически: как «Манчестер Сити» пришёл к мечте и что будет дальше

В субботу «Манчестер Сити» наконец-то довёл свой проект до логического завершения, выиграв Лигу чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах решающего матча.

На самом деле решающая игра Лиги чемпионов оказалась довольно будничной. Фаворит матча был изначально ясен, и вопрос был лишь в том, как с этой ролью «Манчестер Сити» поступит. Будет ли «Интер» разбит, как «Реал», в полуфинале? Или «Манчестер Сити» спокойно на классе, без излишеств, добьётся успеха? Или Гвардиола в очередной раз в решающий момент намудрит и сломает своей команде планы?

В любом случае было понятно, что определяющим будет, когда «Манчестер Сити» забьёт первый гол. Если бы «горожане» сумели это сделать быстро, то всё могло закончиться разгромом. «Интер» хорошо оборонялся и прекрасно сдерживал соперника, но вот сам почти не беспокоил Эдерсона. В этой ситуации было сложно рассчитывать на исход иной, чем гол от «Манчестер Сити», который и случился.

Победный гол в решающий момент матча

Родри забил мяч в интересный момент матча. С одной стороны, у «Интера» уже не оставалось времени на тактическое сдерживание соперника, как иногда бывает в случае, если андердог пропускает, но не сразу раскрывается и рискует, а старается не пропустить ещё, чтобы сохранить шансы в концовке. Однако «Сити» забил как раз перед наступлением решающего отрезка матча. С другой стороны, сами англичане оказались в ситуации, когда этот гол слишком долго вымучивался, и важно было, чтобы старания не были напрасны. В итоге гол поменял роли, и уже «Манчестер Сити» больше делал ставку на оборону.

«Интер» в концовке мог перевести поединок в овертайм, упустив несколько вернейших шансов. Забей миланцы – и дополнительное время могло пойти по разным сценариям. «Манчестер Сити» мог и не оправиться от такого психологического удара. Однако «Интер» не забил, и счёт не изменился. «Манчестер Сити» одержал историческую для себя, но очень будничную победу. Эту игру точно никто не будет пересматривать за красоту, но «горожанам» это уже всё равно.

За этой будничной победой в отдельном матче стоит много лет упорной работы и фантастический конкретный сезон. К «Манчестер Сити» можно относиться по-разному, учитывая траты клуба, но уровень футбола, который команда демонстрировала весной, был абсолютно запредельным. Эта команда заслуживала успех как никто другой. Конечно, у любителей футбола есть некое разочарование от финала, хотелось увидеть более фестивальный поединок, но получилось так, как получилось.

Что будет дальше?

Очень интересно, что теперь будет с «Манчестер Сити» как с проектом. Очевидно, что победа в Лиге чемпионов была целью, тем, ради чего тратились все силы и деньги. Порой бывает, что когда мечта достигается, наступает опустошение. Вторая победа уже не выглядит такой желанной, это будет лишь повторение. Цели же выше уже не поставить, можно мечтать повторить успех «Реала» и побеждать три года подряд, но это уже некоторый поиск задачи ради поиска. «Манчестер Сити» – молодой топ-клуб, его нахождение в элитарном обществе слишком короткое, поэтому крайне интересно, каким путём теперь пойдёт клуб, всё же у «горожан» нет пока того вектора великих, как у «Реала», «Баварии» или даже того же «Интера». Будет ли «Манчестер Сити» и дальше вкладывать деньги в топ-тренера и топ-игроков или попробует сделать ставку на свою академию? Будут ли удерживать Гвардиолу и дальше, или в какой-то момент легко его отпустят? И кем его заменят: другим топ-тренером или постараются найти свою легенду вроде Венсана Компани?

Для «Манчестер Сити» всё изменилось. Теперь это победитель Лиги чемпионов, и болельщики «Ноттингем Форест» уже не смогут петь свои насмешливые песни. «Горожане» навсегда вошли в элиту европейского футбола. Однако теперь наступает похмелье, а после череды праздников вернутся будни, и былой желанной недостижимой цели больше нет. Тем интереснее смотреть, что будет дальше.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» опубликовало материал: Первая победа «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов: история успеха.

Роман Андреев