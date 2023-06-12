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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Первая победа «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов: история успеха

12 Июня 2023 • 08:55 Комментировать (2)

В прошедшую субботу, 10 июня 2023 года, клуб из Великобритании «Манчестер Сити» с Пепом Гвардиолой на тренерском мостике впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, обыграв в финальном матче миланский «Интер» со счётом 1:0. За свою 129-летнюю историю (а именно в 1894 году клуб получил это название) клуб из промышленного английского города впервые получил главный футбольный трофей. Два года назад «Манчестер Сити» был в финале главного континентального турнира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об истории успеха «Манчестер Сити».

Чёрная история 90-х

В последнее десятилетие прошлого века «горожане» трижды опускались в нижние дивизионы, а также провели сезон-1998/99 в третьем по значимости дивизионе английского футбола, и только в 2002 году клуб вернулся в высший дивизион Англии, где и выступает до сих пор.

2008-й стал знаковым годом

15 лет назад «Манчестер Сити» был приобретён компанией Abu Dhabi United Group. Именно это событие стало судьбоносным в истории клуба, да и всего английского футбола. В нулевые годы золотые денежные потоки хлынули в английский футбол. Из России – от Абрамовича («Челси») и Усманова («Арсенал»). Обратите внимание: россияне пришли в лондонские клубы, шейхи же осваивали английскую провинцию, но они были позднее, так что и здесь россияне впереди планеты всей. Вот только где мы сейчас и где планета… Став собственниками клуба, представители Объединенных Арабских Эмиратов (сейчас это Халдун Аль Мубарак, предприниматель, политик, 47 лет) обеспечили существенный приток инвестиций. Это позволило осуществить приход высокооплачиваемых классных футболистов. И понеслось… Спустя три года был выигран Кубок Англии. Также по итогам сезона-2010/11 «Манчестер Сити» квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов и впервые с 1973 года завоевал право участвовать в Суперкубке Англии, но 7 августа 2011 года на главном стадионе Англии «Уэмбли» проиграл главному сопернику и соседу, а на тот период ещё и чемпиону Англии «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:2. Однако по итогам сезона уже в мае 2012 года «горожане» обошли своего главного соперника, «красных дьяволов», лишь по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей и стали чемпионами страны спустя 44 года.

Новый стадион, как и «РЖД Арена», стал домашним в 2002 году

Стадион «Этихад» (вместимость 53 400 мест) – третий за всю историю клуба – стал домашней ареной для «Сити», как и «РЖД Арена» для «Локо» в 2002 году. Победы «Манчестер Сити».

Сезон
Трофей
1970 Кубок европейских кубков

1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23

Чемпион Англии

1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019, 2023

Кубок Англии

1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019

Суперкубок Англии

2023Лига чемпионов УЕФА

Значимые вехи в истории «Манчестер Сити»

Наибольшее количество зрителей на домашнем матче: 84 569 человек в игре против «Сток Сити» 3 марта 1934 года

Наибольшее количество очков в АПЛ, набранных по итогам сезона: 100

2017/18

Наибольшее количество игр в национальном чемпионате: 564

Алан Оукс (1958-1976)

Наибольшее количество голов во всех турнирах: 260, Серхио Агуэро

2011-2021

Самое дорогое приобретение: 119,5 млн, Джек Грилиш2021
Самая дорогая продажа: 55 млн, Ферран Торрес2021

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити», оценивающийся в 2,7 млрд долларов, стал обладателем трёх трофеев: чемпион, обладатель Кубка Англии и победитель Лиги чемпионов.

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Константин Лицин

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Лига Чемпионов Апл
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Комментарии (2)
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NOBODY
12 Июня 2023 в 10:51
кстати, я бы озаглавил по-другому....
""""Первая победа «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов: история успеха""" - не так, а вот так -

"""Случайная и единственная победа МСИТИ в ЛЧ : история бабла, дикого везения""".....
NOBODY
12 Июня 2023 в 10:07
охх....еще диссертацию про это напишите....
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