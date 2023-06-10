Испанские игроки чаще всех забивают в финалах Лиги чемпионов – Родри увеличил отрыв

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри забил очередной испанский гол в финале Лиги чемпионов.

Футболист «горожан» вывел свою команду вперёд в финальной встрече с «Интером», отличившись на 68-й минуте. По данным Opta, Родри – десятый испанец, забивший в решающем поединке за трофей Лиги чемпионов. Представители Испании уверенно возглавляют рейтинг, опережая бразильцев и немцев, в активе которых по семь результативных ударов в финалах самого престижного еврокубка.

Следить за событиями концовки поединка «Манчестер Сити» – «Интер» можно на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая трансляция.