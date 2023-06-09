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​Гвардиола: «В рамках истории «Интер» превосходит нас»

09 Июня 2023 • 20:46 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
1 1.50 X 4.40 2 7.30
10.06 22:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед финальным матчем Лиги чемпионов против «Интера» высказался насчёт того, что его команду считают безоговорочным фаворитом.

«Я не контролирую мнение людей. Я просто сосредотачиваюсь на том, что мы должны делать. Я видел достаточно матчей «Интера», чтобы понять, что нам нужно. В конце концов, это один футбольный матч. Выиграет та команда, которая будет лучше в течение этих 95 минут.

В рамках истории «Интер» превосходит нас. Но это не важно. Важно то, кто сыграет лучше завтра вечером», - сказал Гвардиола журналистам.

«Интер» выигрывал кубок европейских чемпионов три раза, а «Манчестер Сити» - ни одного.

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Интер Милан Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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