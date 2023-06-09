​Гвардиола: «В рамках истории «Интер» превосходит нас»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед финальным матчем Лиги чемпионов против «Интера» высказался насчёт того, что его команду считают безоговорочным фаворитом.

«Я не контролирую мнение людей. Я просто сосредотачиваюсь на том, что мы должны делать. Я видел достаточно матчей «Интера», чтобы понять, что нам нужно. В конце концов, это один футбольный матч. Выиграет та команда, которая будет лучше в течение этих 95 минут.

В рамках истории «Интер» превосходит нас. Но это не важно. Важно то, кто сыграет лучше завтра вечером», - сказал Гвардиола журналистам.

«Интер» выигрывал кубок европейских чемпионов три раза, а «Манчестер Сити» - ни одного.