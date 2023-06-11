Капелло: «Уход де Брёйне пошёл на пользу «Манчестер Сити»

Итальянский футбольный специалист Фабио Капелло поделился мнением о триумфе «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов УЕФА. В решающем поединке «горожане» минимально одолели миланский «Интер» со счетом 1:0. Гол забил полузащитник Родри.

«Между соперниками не было значительной разницы. «Интер» упустил слишком много моментов. Если внести несколько изменений, этот «Интер» продолжит оставться конкурентоспособным в Лиге чемпионов.

Что касается «Манчестер Сити», то уход де Брёйне пошел на пользу команде. Фоден провел отличный матч», - передает слова тренера Sky Sports.

«Манчестер Сити» впервые в истории стал триумфатором Лиги чемпионов.