Гвардиола рассказал, что нужно, чтобы стать хорошим тренером

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал совет будущим тренерам.

Испанский специалист отметил роль качественных игроков в успехе команды.

«Вам нужно иметь хороших игроков в команде. У меня был Месси в прошлом, а сейчас Холанн. Я не шучу, я серьезно», – заявил тренер «Манчестер Сити» перед финалом Лиги чемпионов против «Интера».

Хосеп Гвардиола является одним из самых успешных тренеров своего поколения. Одним из лучших периодов его тренерской карьеры считается время, проведенное у руля «Барселоны» с аргентинским нападающим Лионелем Месси в составе.