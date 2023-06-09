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Гвардиола рассказал, что нужно, чтобы стать хорошим тренером

09 Июня 2023 • 20:41 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
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10.06 22:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал совет будущим тренерам.

Испанский специалист отметил роль качественных игроков в успехе команды.

«Вам нужно иметь хороших игроков в команде. У меня был Месси в прошлом, а сейчас Холанн. Я не шучу, я серьезно», – заявил тренер «Манчестер Сити» перед финалом Лиги чемпионов против «Интера».

Хосеп Гвардиола является одним из самых успешных тренеров своего поколения. Одним из лучших периодов его тренерской карьеры считается время, проведенное у руля «Барселоны» с аргентинским нападающим Лионелем Месси в составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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