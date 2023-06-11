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Лига чемпионов

Лаутаро Мартинес: «Мы заслуживали большего»

11 Июня 2023 • 05:02 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал поражение своей команды в финальном матче Лиги чемпионов. Он уверен, что победы для его клуба в этом турнире еще придут.

- Когда я пришел в «Интер», то перед этим проиграл финал Лиги Европы. А потом мы выиграли разные трофеи. В финал мы вышли из сложной группы, затем прошли «Порту», «Бенфику» и «Милан», играли на равных с «Сити», самым сильным клубом. Мы не выиграли,но заслуживали большего, и я горжусь нашей игрой, - цитирует слова аргентинского нападающего fcinter1908.it.

Лаутаро Мартинес играет за миланский клуб с 2018 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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