Лаутаро Мартинес: «Мы заслуживали большего»

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал поражение своей команды в финальном матче Лиги чемпионов. Он уверен, что победы для его клуба в этом турнире еще придут.

- Когда я пришел в «Интер», то перед этим проиграл финал Лиги Европы. А потом мы выиграли разные трофеи. В финал мы вышли из сложной группы, затем прошли «Порту», «Бенфику» и «Милан», играли на равных с «Сити», самым сильным клубом. Мы не выиграли,но заслуживали большего, и я горжусь нашей игрой, - цитирует слова аргентинского нападающего fcinter1908.it.

Лаутаро Мартинес играет за миланский клуб с 2018 года.