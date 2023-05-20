Дальма считает, что Гвардиола боится «Интера»

Бывший футболист миланского «Интера» Стефан Дальма, выступавший за клуб в начале века, считает, что у Хосепа Гвардиолы есть основания побаиваться «Интера», с которым ему предстоит сразиться в финале Лиги чемпионов.

- На бумаге «Манчестер Сити» выглядит фаворитом, но в таких матчах нет фаворитов. Я думаю, что Гвардиола побаивается «Интера». В сухом матче победить «Интер» очень непросто. Сложнее, чем любой другой итальянский клуб. Один матч - это лотерея. Индзаги за месяц превратил сезон «Интера» практически в идеальный, - цитирует слова Дальма итальянское новостное агентство ITASportPress.