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Лига чемпионов

Дальма считает, что Гвардиола боится «Интера»

20 Мая 2023 • 00:38 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Бывший футболист миланского «Интера» Стефан Дальма, выступавший за клуб в начале века, считает, что у Хосепа Гвардиолы есть основания побаиваться «Интера», с которым ему предстоит сразиться в финале Лиги чемпионов.

- На бумаге «Манчестер Сити» выглядит фаворитом, но в таких матчах нет фаворитов. Я думаю, что Гвардиола побаивается «Интера». В сухом матче победить «Интер» очень непросто. Сложнее, чем любой другой итальянский клуб. Один матч - это лотерея. Индзаги за месяц превратил сезон «Интера» практически в идеальный, - цитирует слова Дальма итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Стефан Дальма
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (1)
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Ando Loko
20 Мая 2023 в 01:06
У Интера есть только один, но идеальный плюс: они свободны от ожиданий. Никто от них ничего не требует, ничего не ждет.
Даже если проиграют, ничего страшного. Поэтому с ними очень опасно будет играть.
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