Назначен судья на финал Лиги чемпионов

УЕФА обнародовал информацию о судейских назначениях на финал Лиги чемпионов. В битве за трофей, как известно, сойдутся английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер».

Финал Лиги чемпионов обслужит бригада арбитров из Польши. В поле будет работать Шимон Марциняк. У мониторов ему будут помогать Томаш Квятковски и Бартош Франковски.

Отметим, что Марциняк работал на полуфинале Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Реал» со счётом 4:0. Также стоит сказать, что в конце прошлого года Марциняк обслуживал финал чемпионата мира.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдёт в Стамбуле 10 июня.