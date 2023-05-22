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Лига чемпионов

Назначен судья на финал Лиги чемпионов

22 Мая 2023 • 15:42 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

УЕФА обнародовал информацию о судейских назначениях на финал Лиги чемпионов. В битве за трофей, как известно, сойдутся английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер».

Финал Лиги чемпионов обслужит бригада арбитров из Польши. В поле будет работать Шимон Марциняк. У мониторов ему будут помогать Томаш Квятковски и Бартош Франковски.

Отметим, что Марциняк работал на полуфинале Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Реал» со счётом 4:0. Также стоит сказать, что в конце прошлого года Марциняк обслуживал финал чемпионата мира.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдёт в Стамбуле 10 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Шимон Марциняк
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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