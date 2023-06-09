​Зеедорф призывает не возвышать Гвардиолу

Известный в прошлом футболист Кларенс Зеедорф призывает не возвышать рулевого «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

«У Гвардиолы есть свой стиль, но он не выигрывал Лигу чемпионов в последние годы. Я не сбрасываю Гвардиолу со счетов и очень уважаю его, но есть и другие способы играть в футбол. Стиль Клоппа отличается от стиля Анчелотти, стиль Анчелотти – от стиля Гвардиолы. Дель Боске и Зидан играют по-разному. И все они побеждали [в Лиге чемпионов], причём не раз.

Мы должны ценить и уважать Гвардиолу, он один из лучших тренеров в мире, и его команда играет фантастически. Но это не значит, что это единственный способ [побеждать]», - сказал Зеедорф, чьи слова приводит Goal.