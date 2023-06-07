Бернарду Силва: «К финалу лучше готовиться так, будто это обычная игра»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился настроем перед финальным матчем Лиги чемпионов против «Интера».

Уже в субботу «горожане» попробуют впервые в своей истории поднять над головой самый престижный евротрофей.

«Будет ли этот матч самым важным в моей карьере? Да. Я осознаю, насколько это ответственный момент, но сохраняю спокойствие.

Всё решается в одной игре, иногда случаются несправедливые поражения, но это часть спорта. Здесь необходима доля удачи.

Исходя из моего опыта, к финалам лучше готовиться так же, как к обычным играм. Однако, конечно, я бы солгал, если бы назвал этот матч обычным. Давление будет невероятным», – рассказал в интервью TNTSports Силва.