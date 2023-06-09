Гвардиола встретился с Агуэро перед финалом ЛЧ

Перед финалом Лиги чемпионов произошла эмоциональная встреча между главным тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой и его бывшим подопечным Куном Агуэро.

Агуэро вел трансляцию для телеканала ESPN Аргентина с Олимпийского стадиона в Стамбуле, где завтра, 10 июня, состоится финал Лиги чемпионов. Во время трансляции Гвардиола прервал репортаж, чтобы поздороваться с Куном и, шутливо обращаясь к журналистке рядом, сказал: «Все, что он говорит, – ложь», указывая на Агуэро. Сразу после этого они обнялись.

Но разговор не ограничился этим. В забавном эпизоде Гвардиола упомянул недавний переход Лионеля Месси в «Интер Майами» и пошутил: «Ты всех заберешь с собой в Майами? Лео уже там?». В ответ на эту шутку Агуэро мгновенно откликнулся: «Да, хорошо, я их всех собираю».

В настоящее время Агуэро проживает в Майами.