Костакурта: «От нас в 1993 тоже все ждали победу в финале Лиги чемпионов, но мы проиграли»

Бывший защитник «Милана» Алессандро Костакурта призвал не отдавать заранее победу в Лиге чемпионов «Манчестер Сити», которого считают безусловным фаворитом финального поединка с миланским «Интером». Костакурта напомнил историю 1993 года, когда «Милан» проиграл в финале Лиги чемпионов марсельскому «Олимпику» (или «Марселю» - как вам угодно).

- Мы были фаворитами, создавали моменты, а потом пропустили гол со стандартного положения. В любом финале может случиться все, что угодно, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится десятого июня.