Индзаги: «Интер» будет стараться совершить подвиг»

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги высказался перед финальным матчем Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«То, что «Манчестер Сити» все считают фаворитом — абсолютно нормально. Сейчас это самая лучшая в мире команда, но в финале на поле у нас будет 11 игроков, как и у них. «Интер» будет стараться совершить подвиг», — цитирует Индзаги Sky Sports Italia.

Финал Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» сойдется в битве с «Интером», состоится завтра, 10 июня. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.