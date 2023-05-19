Сперцян: «Очень рад за Мхитаряна, выход в финал Лиги чемпионов — это больше достижение»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов миланского «Интера», в составе которого выступает его соотечественник Генрих Мхитарян.

Сперцян рассказал, что уже успел поздравить Мхитаряна с этим достижением. Напомним, что хавбек «Интера» стал первым армянином, которому удалось выйти в финал главного клубного турнира Европы.

«Очень рад за Генриха, выход в финал Лиги чемпионов — это больше достижение, конечно. После игры я написал ему, мы пообщались. Буду ли в финале болеть за «Интер»? За Генриха», — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».

В финале Лиги чемпионов «Интер» встретится с «Манчестер Сити». Этот матч состоится 10 июня в Стамбуле. Начало — в 22:00 по московскому времени.