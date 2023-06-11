Холанн – о финале: «Я показал не лучшую игру, но главное – победа»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал успех своей команды в Лиге чемпионов.

Норвежец стал лучшим бомбардиром турнира с 12-ю забитыми мячами, но не смог отличиться в финальном поединке с «Интером» (1:0). Единственный мяч записал в свой актив Родри.

«Я не мог представить такое даже в самых смелых мечтах. Это показывает, что любой парень из маленького норвежского городка может добиться успеха в футболе.

Через пару дней я осознаю произошедшее и захочу испытать это вновь – я знаю, именно так работает мой мозг.

Мне есть куда расти, и сегодня я мог выступить лучше. В удачный день я мог забить два гола, но сейчас меня это не волнует. Главное – победа в финале. Мы выиграли трофей», – цитирует BBC Холанна.