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Лига чемпионов

Родри: «Гвардиола сказал, что наши успехи будут признаны только в случае победы в Лиге чемпионов»

04 Июня 2023 • 23:12 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес рассказал о настрое в преддверии финала Лиги чемпионов.

10 июня «горожане» могут впервые в своей истории выиграть самый статусный еврокубок – для этого потребуется одолеть в финале миланский «Интер».

«Гвардиола сказал нам, что наши успехи не будут признаны в полной мере, пока мы не добьёмся триумфа в Европе. Нам предстоит новое испытание, новый финал, и мы должны справиться. Мы должны быть самими собой, сохранять уверенность в себе», – передаёт журналист Саймон Стоун слова испанского хавбека.

К финалу Лиги чемпионов «Манчестер Сити» подходит чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Родри Эрнандес
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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