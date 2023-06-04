Родри: «Гвардиола сказал, что наши успехи будут признаны только в случае победы в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес рассказал о настрое в преддверии финала Лиги чемпионов.

10 июня «горожане» могут впервые в своей истории выиграть самый статусный еврокубок – для этого потребуется одолеть в финале миланский «Интер».

«Гвардиола сказал нам, что наши успехи не будут признаны в полной мере, пока мы не добьёмся триумфа в Европе. Нам предстоит новое испытание, новый финал, и мы должны справиться. Мы должны быть самими собой, сохранять уверенность в себе», – передаёт журналист Саймон Стоун слова испанского хавбека.

К финалу Лиги чемпионов «Манчестер Сити» подходит чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.