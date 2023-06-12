​Гвардиола сравнил триумф в Лиге чемпионов с победой Месси на чемпионате мира

От «Манчестер Сити» давно ждали победы в Лиге чемпионов, и в этом сезоне команда завоевала этот трофей. В субботу в финальном матче «Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола сравнил этот успех с триумфом Лионеля Месси на чемпионате мира.

«Я думаю, что дело сделано. Не хочу сравнивать себя с кем-то, тем более с Лео [Месси], но после чемпионата мира есть его образ, о котором вы говорите: «Всё, всё», - сказал Гвардиола аргентинскому Ole.

Напомним, что «Манчестер Сити» в сезоне 2022/2023 оформил требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.