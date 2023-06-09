Ходжсон: «Интер» очень опасен в контратаках»

Английский специалист Рой Ходжсон поделился своим мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов, который состоится уже в субботу вечером. В нем сойдутся еще не выигрывавший турнир «Манчестер Сити», который позиционируется, как фаворит, а также миланский «Интер», который выигрывал турнир в 2010 году. Ходжсон напомнил о том, что «Интер» может создать проблемы «Манчестер Сити» своей контратакующей игрой.

- Конечно, Гвардиола выглядит как фаворит. Но в финале Лиги чемпионов может быть все, что угодно. У Симоне Индзаги очень организованная команда. И очень опасная в контратаках, что может создать проблемы Гвардиоле, - цитирует слова Ходжсона La Repubblica.