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Лига чемпионов

Ходжсон: «Интер» очень опасен в контратаках»

09 Июня 2023 • 07:01 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
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10.06 22:00

Английский специалист Рой Ходжсон поделился своим мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов, который состоится уже в субботу вечером. В нем сойдутся еще не выигрывавший турнир «Манчестер Сити», который позиционируется, как фаворит, а также миланский «Интер», который выигрывал турнир в 2010 году. Ходжсон напомнил о том, что «Интер» может создать проблемы «Манчестер Сити» своей контратакующей игрой.

- Конечно, Гвардиола выглядит как фаворит. Но в финале Лиги чемпионов может быть все, что угодно. У Симоне Индзаги очень организованная команда. И очень опасная в контратаках, что может создать проблемы Гвардиоле, - цитирует слова Ходжсона La Repubblica.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Рой Ходжсон
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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