Маротта высказался перед началом финала Лиги чемпионов

Гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта вновь рассказал, что думает о первом за последние 13 лет финале Лиги чемпионов для клуба.

Встреча «Интера» с «Манчестер Сити» стартует уже в 22:00 по московскому времени.

«История «Интера» полна успехов. Зайти так далеко – выдающееся достижение, но подобные свершения всегда должны быть целью нашего клуба. В спорте всегда нужно ставить высокую планку, однако не стоит путать спортивные амбиции с высокомерием.

Конечно, «Сити» потратил на игроков гораздо больше денег, но в спорте побеждает не тот, кто больше тратит. Наша мотивация запредельна», – заявил в интервью Sky Маротта незадолго до начала игры.