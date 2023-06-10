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Маротта высказался перед началом финала Лиги чемпионов

10 Июня 2023 • 21:20 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Интер Милан
1 1.56 X 4.00 2 7.50
1-й тайм

Гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта вновь рассказал, что думает о первом за последние 13 лет финале Лиги чемпионов для клуба.

Встреча «Интера» с «Манчестер Сити» стартует уже в 22:00 по московскому времени.

«История «Интера» полна успехов. Зайти так далеко – выдающееся достижение, но подобные свершения всегда должны быть целью нашего клуба. В спорте всегда нужно ставить высокую планку, однако не стоит путать спортивные амбиции с высокомерием. 

Конечно, «Сити» потратил на игроков гораздо больше денег, но в спорте побеждает не тот, кто больше тратит. Наша мотивация запредельна», – заявил в интервью Sky Маротта незадолго до начала игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Джузеппе Маротта
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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