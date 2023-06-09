Хавбек «Интера» Чалханоглу надеется, что сможет забить «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Я хотел бы забить в финале, надеюсь на это. Однако самое главное — это победа над «Манчестер Сити». Мы понимаем, что нам будет тяжело, ведь у нас очень сильный соперник, но команда оставит все силы и свое сердце на поле», — цитирует Чалханоглу Football Italia.

Финальный поединок Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится завтра, 10 июня. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи пройдет на портале LiveResult.