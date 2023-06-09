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Лига чемпионов

Хавбек «Интера» Чалханоглу надеется, что сможет забить «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

09 Июня 2023 • 19:07 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Интер Милан
1 1.48 X 4.80 2 7.10
10.06 22:00

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Я хотел бы забить в финале, надеюсь на это. Однако самое главное — это победа над «Манчестер Сити». Мы понимаем, что нам будет тяжело, ведь у нас очень сильный соперник, но команда оставит все силы и свое сердце на поле», — цитирует Чалханоглу Football Italia.

Финальный поединок Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится завтра, 10 июня. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи пройдет на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Хакан Чалханоглу
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (1)
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InterSan
09 Июня 2023 в 19:12
Мы тоже надеемся, верим и ждем.
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